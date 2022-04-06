عمال توصيل الطلبات يطالبون بـ«زيادة العمولة» على «الديليفري»

فوجيء عملاء شركة طلبات مصر بتوقف خدمات «الديليفري»، بشكل جزئيٍ، إثر إضراب عمال توصيل الطلبات، للمطالبةً بزيادة العمولات والرواتب، إلا أنّ الشركة لم تتخذ أي إجراء بشأن الطلب المقدم منهم، ما تسبب في أزمة بتوصيل الطلبات للعملاء.

مطالبة برفع نسبة التوصيل على الأوردر الواحد

وأوضح عمال الديليفري، في شركة طلبات مصر، أنّ الشركة لم تتخذ أي قرار بشأن الطلبات المقدمة منهم، والتي تتضمن رفع نسبة التوصيل على الطلب الواحد، بقيمة تتراوح بين 14 إلى 20 جنيها، مشيرا إلى أنّ مدينة السادس من أكتوبر وهي منطقة كبيرة من حيث المساحة، يقطع عامل الديلفيري بها مسافات طويلة لتوصيل الطلبات إلى العملاء، وهو ما ينتج عنه استهلاك وقود بنسبة كبيرة.

50 % من الأوردرات لم تصل للعملاء

وقال أحد العاملين من الديلفيري في الشركة، -طلب عدم الكشف عن اسمه- إنّ توقف خدمة توصيل الطلبات، وامتناع العمال عن العمل في نطاق مدينة 6 أكتوبر، تسبب في أزمة بتوصيل الأوردرات إلى العملاء، وتأخر وصول نحو 50% من الأوردرات التي طلبها العملاء.

وتمتلك شركة طلبات مصر، عدد من المكاتب في مصر، تكون مسؤولة عن صرف مرتبات جميع العاملين بالشركة.

وشركة طلبات هي عبارة عن موقع إلكتروني يقدم خدمة طلبات الطعام أون لاين، من خلاله يستطيع العملاء البحث عن المطاعم القريبة لمناطقهم، لطلب الطعام مع إمكانية الدفع أون لاين أو نقدًا، عند استلام الطلب، ويتوفر تطبيق خاص بالشركة على الهواتف.