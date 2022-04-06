إصابة 7 موظفين في انقلاب سيارة «سوزوكي» بقليوب

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، نتيجة انقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، في منطقة «ميت حلفا»، بدائرة مركز قليوب، في محافظة القليوبية، قبل قليل، وتبين أن جميع المصابين يعملون في إحدى الشركات، وكانوا في طريقهم للعمل.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت النيابة العامة بنب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان ملابساته، والاستعلام عن حالة المصابين، وطلب تحريات المباحث.

انقلاب سيارة على «زراعي إسكندرية» بقليوب

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة بمنطقة «ميت حلفا»، التابعة لمركز قليوب، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة «سوزوكي»، بسبب السرعة الزائدة، على طريق «إسكندرية الزراعي»، في اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 7 موظفين بإحدى الشركات، كانوا في طريقهم للعمل.

جرى إعادة حركة المرور بالمنطقة إلى طبيعتها، ورفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أسماء مصابي انقلاب سيارة «سوزوكي» بقليوب

وتبين أن المصابين جميعهم يعملون في إحدى الشركات، وأن حالتهم الصحية مستقرة، وهم «أحمد ع.، ومحمد ف.، وإبراهيم ع.، ومحمد ع.، وأحمد م.، ومحمود ع.، وأحمد ف.».

ضبط 7 «بلطجية» بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء

في سياق آخر، نفذت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت عدداً من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 7 «بلطجية» بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من الموادالمخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين، تتوافر لأحدهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 5234 حكماً قضائياً متنوعاً، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.