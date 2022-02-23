عودة الحركة المرورية لـ«زراعي القليوبية» بعد رفع آثار تصادم 3 سيارات

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة علي الطريق الزراعي السريع بالمحافظة، عقب رفع آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أمام قرية سندنهور بمركز بنها، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.

ونُقل المصابون والمتوفيان لمستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث والتصريح بدفن الضحيتين، إضافة إلى سؤال المصابين بعد الاستعلام عن حالتهم.

حادث تصادم

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارات سوزوكي وميكروباص ونقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام قرية سندنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات سوزوكي وميكروباص ونقل، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ومصرع شخصين، ونُقل المصابون والمتوفيان إلى مستشفى بنها الجامعي، وجاري إزالة التلفيات بالطريق وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

إصابة 6 في تسرب غاز بالعبور

في سياق آخر، شهدت مدينة العبور إصابة 6 من أسرة واحدة باختناق، نتيجة تسرب الغاز، حيث تم إنقاذ الأسرة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين اختناق زوجين، هما «مصطفى. ع» وزوجته «فوزية. ع» وأولادهما «جنى» و«مروة» و«علية» و«علا»، ونُقل المصابون لمستشفى العبور التخصصي وتولت النيابة التحقيق.