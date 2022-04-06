الأزهري: الإمام السيوطي ألف كتابا عن حرمانية التعدي على نهر النيل

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الإمام جلال الدين السيوطي، رفع إليه أحد الناس في زمنه استفتاء وسؤال قال فيه «أنا ساكن على النهر في الروضة والبيت بتاعي على شاطئ النهر مباشرة، وفيه عن يمني بيوت وعلى اليسار كذلك، عندي احتياج أني أعمل توسعة في البيت، اضطريت أني أردم شوية في النهر وأوسع البيت داخل حيز النهر، وبعد فترة طرأ احتياج لتوسعة أخرى جديدة، بما جعل البيت متميزا عن بقية البيوت المحيطة إنه مفارق للبيوت أنه يبرز في محيط النهر وفي حرم النهر».

شواطئ الأنهار لها خصوصية لأنها ملكية عامة

وأضاف «الأزهري»، خلال حواره في برنامج «يحب الجمال»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على شاشة «دي إم سي»، أن الإمام جلال الدين السيوطي استوقفه هذا الكلام للغاية، «ورأى فيه خطأ، وبدأ يؤلف في هذا الشأن كتاب شديد التميز نفتخر به نحن كمسلمين على أمم الأرض مشرقًا ومغربًا لوجود رؤية مبكرة في حماية شواطئ الأنهار، مما أذكره في 2014 كنت بدأت اتأمل فين دساتير العالم التي تشتمل على مواد محددة تنص على حماية شواطئ الأنهار، فوجت في دستور الهند على سبيل المثال وفي دساتير لعدد من الدول مواد واضحه في الدستور أن شواطئ الأنهار لها خصوصية لأنها ملكية عامة للناس جميعا ولا يصح أن يتأثر بها أحد من الناس».

«الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر»

وأشار عالم الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن الإمام السيوطي قام بتسمية الكتاب باسم «الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر»، مستطردًا: «مما ذكره في هذا الكتاب العجيب، أنه جمع فيه نصوص فقهاء الشافعية والأحناف والمالكية في أن هذا التصرف الذي يتعدى فيه على حرم النهر ويبرز فيه ويلجأ إلى ردم في داخل النهر أن ده محرم في الشريعة ولا يجوز وأورد نصوص الفقهاء في ذلك ثم بدأ يتوسع في عددًا من الأحاديث التي فيها نهي الإنسان عن تضيق الطريق وعن اقتطاع شيء من الأرض بغير حق»