التضامن: تقديم الدعم النفسي لأكثر من 4 آلاف سيدة في الربع الأول من 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 4 آلاف و520 سيدة خضعن لخدمات التأهيل النفسي والخدمات القانونية، لتأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن عدد متدربي مشروع «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وصل إلى 336 ألف متدرب منهم ما يقرب من 189 ألف فتاة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من منصة مودة الرقمية حتى نهاية شهر مارس 2022، وصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و500 ألف شاب وفتاة.

دعم الشباب والفتيات قبل الزواج

وأشارت إلى أن مشروع مودة، يعمل على دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعارف اللازمة التي تساعد في تأسيس حياة أسرية ناجحة.

تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري

وأوضحت أن المتدربين على مشروع «مودة»، يحصلون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم العمل من خلال المشروع على تنمية مهاراتهم وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، إلى جانب الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج.

تنفيذ تدريبات داخل الجامعات

ولفتت وزارة التضامن إلى تنفيذ التدريبات للشباب داخل الجامعات وكذلك معسكرات التجنيد ومكلفي الخدمة العامة ومراكز الشباب والمخطوبين لتوعيتهم وتدريبهم على أسس اختيار شريك الحياة، وتأسيس كيان أسري قوي، مشيرا إلى تدشين تدريبات أونلاين للمصريين المقيمين بالخارج.

تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية

ويعمل مشروع « مودة»، على تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، والتواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية.