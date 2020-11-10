"التضامن": تدريب 100 ألف طالب ضمن مشروع "مودة" بـ8 جامعات مصرية

أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، مشروع برنامج مودة للعام الدراسي 2020-2021 بجامعة حلوان، مؤكدة أنه تم تدريب 100 ألف طالب في 8 جامعات مصرية، من خلال 350 عضو هيئة تدريس، أعدها المشروع لتنفيذ تدريبات البرنامج.

وشهدت وزيرة التضامن، عرض فيلما تسجيليا عن نشاط المشروع بجامعة حلوان، وكذلك عرض (on line) لـ22 تدريبا، يجرى بالتوازى في كليات الجامعة كافة.

وأكدت نيفين القباج، أن الأسرة عبارة عن دولة صغيرة يحكمها نظم وقواعد، مشيرة الي أن النجاح في الأسرة يؤدي إلى نجاح دور الفرد في الوطن.

وأوصت الوزيرة طلاب جامعة حلوان بالاستمتاع ببرنامج مودة، والاستفادة مع المعاني العديدة التي تصدر منه، مشددة علي أنه تفاعلي، ويطرح الأفكار والرؤى، لذلك يجب علي الطلاب الاستفادة منه.

وزيرة التضامن: 211 ألف حالة طلاق عام 2018

وأوضحت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي، اختارت إطلاق مرحلة جديدة من مشروع برنامج "مودة"، عبر جامعة حلوان، تقديرا لدورها الرائد في إطار هذا المشروع القومي، والذي يأتي في إطار تكليف مباشر من رئيس الجمهورية للوزارة، بإعداد رؤية متكاملة لإعداد المقبلين علي الزواج، ومواجهة ظاهرة الطلاق في مصر، التي وصلت إلى 211545 حالة طلاق عام 2018.

نيفين القباج: 15% من حالات الطلاق تحدث خلال السنة الأولى من الزواج

وأكدت الوزيرة، أنه بتحليل المؤشرات الخاصة بهذه الحالات؛ رصدت الوزارة ارتفاعا في معدلات الطلاق بالسنوات الأولى من الزواج؛ إذ أن 38% من حالات الطلاق المسجلة، تحدث خلال الـ3 سنوات الأولى من عمر الزواج، و 15% خلال السنة الأولى، مشيرة إلى أنها مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج، لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية، وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع "مودة".

وكخطوة أولى، أعد البرنامج محتوى علمي تدريبي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى العديد من الجوانب التي تهم الشباب المقبل على الزواج، على 3 مستويات، يتمثل الأول في الجانب الاجتماعي والنفسي، ويتضمن "أسس اختيار شريك الحياة، وأدوار ومسئوليات كل طرف، واحترام الآخر، والتواصل والحوار الأسري، ومواجهة العنف بكل أنواعه، وإدارة الخلافات وحل الصراعات، والتربية الوالدية وإدارة الموارد الاقتصادية".

أما المستوى الثاني فيتمثل في الجوانب الصحية، وتتضمن "أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وتداعيات زواج الأقارب، وتنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، وفترة الحمل، وأهمية الأسرة الصغيرة".

ويتمثل الثالث في الجوانب الشرعية، وتتضمن "فترة الخطوبة وأحكامها، والحقوق والمسؤوليات، والذمة المالية للزوجة".

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي، نفذت من خلال مشروع مودة، خلال الفترة الماضية، العديد من الأنشطة، منها على مستوي الاتصال المباشر، وتتضمن تدريب 100 ألف طالب في 8 جامعات مصرية، من خلال 350 عضو هيئة تدريس، أعدها المشروع لتنفيذ تدريبات البرنامج.

كما تضمن البرنامج تدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة، على مستوى 25 محافظة، إلى جانب تدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب؛ لتنفيذ تدريب مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية، وإطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان، الذين يعالجوا من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وزوجاتهم، بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي.

وعلى مستوي التواصل الرقمي، أطلق البرنامج منصة رقمية للتدريب عن بعد في ديسمبر المضاي، بحضور رئيس الجمهورية، وتمثل المنصة نموذجا للتحول الرقمي في مجال تناول الموضوعات والمشكلات الاجتماعية، وتردد عليها منذ إطلاقها، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 2 مليون و187 ألف و150 شخص.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات المنصة الرقمية، كمتطلب تخرج على مستوى الجامعات المصرية، بدءًا من العام الدراسي 2020/2021.