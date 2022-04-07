الصحة تغلق 8 آلاف منشأة طبية خاصة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 8 آلاف و483 منشأة طبية خاصة مخالفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

حملات على المنشآت الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحملات تضمنت المرور على 34 ألفا و890 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

معايير مكافحة العدوى

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكي، إلى تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، والتي تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلا عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح زكي، أنّه جرى نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى أخرى بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الطبية، حرصا على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.