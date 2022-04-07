«رواد 2030» يفتح باب التقدم للدفعة الثانية من الماجستير المهني بالتعاون مع «كامبريدج»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، فتح باب التقديم للدفعة الثانية من «برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار»، بالتعاون الأكاديمي مع جامعتي القاهرة وكامبريدج.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ البرنامج يهدف لتطوير رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم، ويقدم عددًا من الدورات التدريبية في مجالات إدارة الإبداع والابتكار، واستراتيجية الأعمال والتسويق وتطوير المنتجات والخدمات، وتطوير خطة العمل وخطة المشروع، ومصادر تدبير التمويل، وأخرى في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار في العمل.

ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار

وأوضحت السعيد أنّ ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهم ومحوري في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.

تحفيز الاقتصاد

وأضافت السعيد أنّ ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، إضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة.

وأكدت أنّ مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أنّه في نهاية الدورة ينشئ المتدرب مشروعا لتنفيذ ما تم تعلمه خلال الدورات التدريبية.

معايير اختيار المشاركين

وأشارت خليلإلى أنّ معايير اختيار المشاركين تتضمن أن يكون المتقدم مصريًا، مع ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، مع أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي.

المليون رائد أعمال

يذكر أنّ الشروط الخاصة باللغة الإنجليزية للمتقدمين للبرنامج، تتمثل في أن يلبي المتقدم إحدى الطرق بأن يحصل على 6 درجات كحد أدنى في اختبار أيليتس، مجموع 65 درجة كحد أدنى في اختبار تويفيل، مع أن يكون لدى المتقدمين على مستوى جيد من المعرفة الريادية، من خلال إنهاء واجتياز دورات المرحلة الأولى «المليون رائد أعمال»، وعند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه ، سيتم تحويل المتقدمين الذين تمت تصفيتهم من المرحلة الأولى إلى نظام التقييم الإلكتروني، حيث تختبر هذه المرحلة المهارات الشخصية والخبرة العملية ودوافع المتقدمين لدراسة البرنامج.