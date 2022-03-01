«التعليم» تخاطب وزارة التخطيط لزيادة تمويل أعمال تطوير المدارس الفنية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تخاطب وزارة التخطيط لزيادة الدعم المالي المقدم لصالح تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني، مؤكدا أن عضوية وزارة التخطيط في المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، من شأنها أن تسهل مهمة تعظيم الدعم المقدم للمنظومة الجديدة، بشكل يساعد على تطبيق المناهج القائمة على الجدارات بشكل علمي صحيح.

تطبيق المناهج المطورة بحاجة لخامات ومستلزمات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مناهج الجدارات بحاجة إلى خامات ومستلزمات في المدارس لتطبيقها بشكل احترافي، كما تم التخطيط لها، وهناك نقص بالفعل في هذه النوعية من الخامات، التي يتدرب الطلاب عليها عمليا .

المدارس الفنية بحاجة لزيادة المخصصات المالية

وأشار المصدر، إلى أن المدارس الفنية بحاجة لزيادة المخصصات المالية الموجهة إليها، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط من أكثر الوزراء الداعمين لتطوير التعليم الفني، ولا تبخل عليهم بأي دعم، لذلك سيتم مخاطبتها، وتبرير هذا الطلب بأن منظومة مناهج الجدارات مرتبطة بتحسين نوعية الخامات والمستلزمات المطلوبة في المدارس.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لنظامي الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات، نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 العملية والنظرية لجميع التخصصات «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي، تعليم مزدوج، ومهني»، نظام ثلاث وخمس سنوات نهاية الأسبوع الحالي بحد أقصي أول الأسبوع المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يشترط لدخول الطالب الامتحان ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية، وألا تقل عن 85 % من عدد أيام الدراسة وفقا لقانون التعليم.