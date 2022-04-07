«يا بلاش».. حذاء باتا يبدأ من 29 قرش بمناسبة رمضان 1960

يظل شهر رمضان الموسم الذي ينتظره الكثير من أصحاب الصناعات للتسويق والإعلان عن منتجاتهم مع اختلاف المجالات، حيث ينتهز منتجو المواد الغذائية الشهر الكريم لتوسيع المساحة الإعلانية للمنتج، من أجل الحصول على مبيعات أعلى في هذا الشهر، وكذلك أصحاب الأعمال الفنية، من ممثلين ومنتجين للمسلسات والدراما التلفزيونية يخصصون لهذا الشهر مساحة كبيرة من الأعمال لضمان مشاهدات وتحقيق أرباح كبيرة في شهر رمضان.

الشركة المصرية للأحذية «باتا»

الشركة المصرية للأحذية التي تأسست عام 1927 في الإسكندرية

وإذا نظرنا إلى علامة تجارية مثل علامة «باتا»، نجد أنها كانت من بين العلامات المعروفة في مصر، والتي تقدم مجموعة من منتجات الأحذية، الأحذية الجلدية، الأحذية الرياضة، أحذية المشي، أحذية الأمان سفتى.

إنتاج وتجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية

وتقوم الشركة المصرية للأحذية «باتا» بالإنتاج وتجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية والتجارة فى الملابس والأدوات الرياضية وأعمال الوكالة فى مجال النشاط، وتمتلك الشركة عدد كبير من الفروع والمعارض والمخازن يبلغ عددها 42 بجميع أنحاء جمهورية مصر. العربية.

أسعار أحذية باتا في عام 1960

وبحلول شهر رمضان تكون الشركات قد انتهت من الحملات الإعلانية الخاصة بالشهر، متضمنة عرضو وجوائز بمناسبة شهر رمضان، وهو ما يساهم في زيادة المبيعات من المنتج، وفي عام 1960 كان إعلان الشركة المصرية للأحذية «باتا»، كانت الأسعار الخاصة بمنتجات الشركة، تتراوح ما بين 29 إلى 99 قرشا للحذاء.