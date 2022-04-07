معارض أهلا رمضان في المنوفية.. إقبال كبير وتخفيضات تصل لـ30%

تواصل معارض أهلا رمضان في المنوفية، تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة المعروضة في المعارض المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسط وجود مسؤولي مديرية التموين ومجالس المدن في جميع المعارض.

معارض أهلا رمضان في المنوفية

وأعلن عدد من مجالس المدن بالتعاون مع مديرية التموين في محافظة المنوفية، تنظيم معارض أهلا رمضان في المنوفية داخل القرى تسهيلا على المواطنين، لتوصيل المنتجات المخفضة للجميع في كل مكان وفق خطة محافظة المنوفية، بتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وأنشأت الوحدة المحلية بقويسنا، معارض أهلا رمضان في المنوفية، داخل عدد من القرى، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، كما نظمت الوحدة المحلية بمنوف عدد من المعارض في قرى المركز، في ظل توجيهات الدولة باستمرار معارض أهلا رمضان وتقديم المنتجلت بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع الأسعار.

تواجد كافة السلع في معارض أهلا رمضان في المنوفية

وتشهد معارض أهلا رمضان في قرى المنوفية، وجود جميع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، خاصة المكرونة والأرز والزيت والسمنة والبيض، كما يشهد المعرض إقبالا كبير من المواطنين على شراء ياميش رمضان والبلح الذي يبدأ سعره من 10 جنيهات للكيلو.

كما يشهد معرض أهلا رمضان في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المواد الغذائية بالأسعار المخفضة والتي زاد التخفيضات فيها عن 30% في بعض المنتجات، حيث يتم تقديم اللحوم بأسعار 100 جنيه للكيلو، إضافة إلى أسعار المنتجات الأخرى.