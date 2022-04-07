نصائح عاجلة من «الصحة» لمصابي الأمراض التنفسية لاتباعها في رمضان

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من النصائح التي يجب على مصابين الأمراض التنفسية، اتباعها خلال شهر رمضان.

يجب الابتعاد عن الأماكن المغلقة والالتزام بارتداء الكمامات

ونصحت وزارة الصحة، عبر منشورين لها، بضرورة الابتعاد عن الأماكن المغلقة، والالتزام بارتداء الكمامات، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، مع الالتزام بالأدوية طويلة المفعول والتي تغطي فترة الصيام، وتجنب الأبخرة والروائح النفاذة، مع الإكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

تجنب التعرض للتدخين السلبي

وحذرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي من التدخين، حيث أكدت ضرورة تجنب التعرض للتدخين السلبي بقدر الإمكان، والحرص على تناول الأطعمة التي تقوي المناعة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، كالفاكهة والخضار.

وأكدت الوزارة ضرورة الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور، مع الالتزام بالأدوية طويلة المفعول التى تغطي فترة الصيام، مشددة على تجنب الأبخرة والروائح النفاذة مع ضرورة الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض للتدخين السلبي بقدر الإمكان.

وفي وقت سابق، نشرت الوزارة قائمة بالفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وغنية بالفيتامينات وكان من ضمنها البروكولي والفطر والسبانخ والطماطم والخيار، أما وعن الفاكهة فكانت العنب البري والبرتقال والتفاح والبطيخ، كما أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية بأهمية استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض.