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وصول متهمي قضية «رشوة وزارة الصحة» لحضور جلسة محاكمتهم

كتب:

بسمة عبدالستار
12:44 م | الأربعاء 30 مارس 2022
رشوة وزارة الصحة

رشوة وزارة الصحة

وصل متهمي قضية «رشوة وزارة الصحة»، قبل قليل، لحضور جلسات محاكمتهم المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.

رشوة وزارة الصحة

وفي وقت سابق، أُحيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، إلى المحاكمة الجنائية، حيث يواجه المتهم الأول تهمة تقاضي رشوة بقيمة 5 ملايين جنيه، حصل منها لنفسه على 600 ألف جنيه «دفعة أولى»، من صاحب مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حيث اتفق على الحصول على الرشوة مقابل استغلال نفوذه بوزارة الصحة، للحصول على مزايا وقرارات لوقف تنفيذ قرار غلق المستشفى الذي تبيّن أنّه دون ترخيص.

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بدء محاكمة متهمي «رشوة وزارة الصحة»
بقلم بسمة عبدالستار