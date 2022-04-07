المخرج خالد الحجر: فيلم «المومياء» كان مليئا بالسحر والروحانية

قال المخرج خالد الحجر: «بحب اللحظة اللي قبل الفطار والهيصة اللي في الشوارع لأنها لحظة كل الناس بتتحد فيها على تفاصيل واحدة وهدف واحد».

«الحجر»: كنت أتمنى وضع بعض التعديلات على «قبلات مسروقة»

وأوضاف المخرج خالد الحجر، خلال لقاءه في برنامج «قط و var» من تقديم عماد إسماعيل والمذاع عبر أثير إذاعة «نغم إف إم»: «كنت أتمنى عمل تعديلات كثيرة في فيلم (قبلات مسروقة) مع الكاتب أحمد صالح ليخرج بصورة أفضل من التي عُرض بها على الجمهور.

وتابع «الحجر»: «شوفت في فيلم المومياء مشهد عمري ما شوفته في السينما قبل كده ولا بعد كده، وكان مليئًا بالسحر والروحانية، وقدم المخرج شادي عبدالسلام في هذا العمل توليفة من الذكاء والتاريخ والسحر والنعومة، واعتقد أنها لم تحدث من قبل، والفيلم حاز على إعجاب الكثير من النقاد والفنانين».

علاقته بعمارة الإيموبيليا

وأشار «الحجر» أن له علاقة قوية بعمارة الإيموبيليا وكان أحد اصدقائه يحكي له عن أشهر الفنانين الذين سكنوا هذه العمارة مثل كمال الشيخ، وتوفيق الحكيم، ونجيب الريحاني وأسمهان ومحمود المليجي وكمال الطويل، وكلهم كانوا جيران في هذه العمارة.

كان المخرج خالد الحجر، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن مشروعاته السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة سوف تتضمن التحضير حاليا لفيلم باللغة الإنجليزية، وستدور أحداثه في مكان واحد ضمن إطار من الرعب والتشويق.

وأشار «الحجر» إلى أن الترتيبات الخاصة بتصوير عملا سينمائيا حول الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، سيتم البدء بها بعد الانتهاء من موافقة الرقابة، لافتا إلى أن المشروع عرض على أحد المنتجين لأكثر من منصة إلكترونية، مضيفا: «أرحب بالتعاون مع أي منتج يرغب في تصوير أي عمل فني يبرز كفاح المصريين ضد تنظيم الإخوان، كما أفكر في تقديم جزء ثان من مسلسل (فرح ليلى) يُلقي الضوء على الحرب ضد تنظيم داعش».