تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل وفاة مدربة منتخب الجودو بالمركز الأولمبي

كشف عاطف حمودة، المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، عن تفاصيل وفاة آلاء حامد مدربة منتخب ناشئات الجودو، اليوم بالمركز الأولمبي td المعادي، مؤكدا أنها حضرت المركز منذ عدة أيام مع 80 لاعبا من منتخب الجودو، لمرافقة 14 لاعبة ناشئة، مع مجموعة مدربين في اللعبةP للدخول في معسكر مغلق للمنتخبات في المركز الاولمبي بالمعادي.

وفاة مدربة الجودو أثناء حديثها في التليفون.. سقط منها ثم سقطت على الأرض

وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مدربة الجودو آلاء حامد وافتها المنية بشكل مفاجئ، حيث ظهرت طوال الأيام الماضية، ومنذ قدومها للمركز بصحة جيدة، ولم تظهر عليها أي علامات إعياء، مشيرًا إلى أنّها تقيم في غرفة ثلاثية مع لاعبتين أخريين بمنتخب ناشئات الجودو، اللتين أكدتا أن آلاء استيقظت من النوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها للاطمئنان عليها، كما تعودت يوميا، وفي أثناء المكالمة سقط منها الهاتف المحمول على الأرض ووقعت على الأرض.

وأوضح حمودة، أنّ اللاعبتين حاولتا إفاقتها إلا أنها كانت جثة هامدة، وفي أقل من 3 دقائق كنا في الغرفة، بعد أن أجرينا اتصالا بالإسعاف وحضر معنا الدكتور مجدي الصباغ مدير الطب الرياضي بالمركز حضور الطبيب الخاص بالمنتخب ، وكافة الأجهزة الطبية جهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعي، في محاولات إفاقة استمرت نصف ساعة، لكن دون جدوى؛ لأن الوفاة كانت أسبق إلينا منها.

الوزير يصدر تعليماته باتخاذ كل الإجراءت للتيسير على أسرة مدربة الجودو

وأكد المدير التنفيذي لـ المركز الأولمبي بالمعادي، أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور علمه بالوفاة، أصدر تعليماته وتوجيهاته باتخاذ كل الإجراءات للتيسير على أسرة المدربة المتوفاة، بخروج وتشييع الجنازة بما يخفف المعاناة عن ذويها.

طبيب مكتب الصحة يكشف عن مفاجآت

وأشار عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، إلى أن طبيب مكتب الصحة الذي حضر لمعاينة الجثة، وأكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، كاشفا عن مفاجأة، بأنّ حالة الموت المفاجئ الذي تعرضت له مدربة الجودو هي تاسع حالة من المواطنين تصادفه خلال أسبوع.

وأضاف أنه استخرج تصريح وفاة منذ قليل، مشيرا إلى أن الجنازة ستخرج عصر اليوم من المركز الأولمبي في المعادي، متجهين إلى مقابر أسرتها بطريق بلبيس في الشرقية.