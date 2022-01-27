وفاة عريس بأزمة قلبية في الشرقية قبل ساعات من حفل زفافه

شيع أهالي قرية الرياض التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثمان شاب توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، في ليلة حنته، وقبل ساعات من موعد الزفاف، الذي كان مقررا له اليوم الخميس.

وفاة العريس إثر أزمة قلبية

وفوجئ أهل العريس «عبدالله محمد عبدالستار»، مقيم بقرية الرياض، مساء أمس الأربعاء، بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وتحولت مراسم الحنة التي تسبق ليلة الزفاف إلى «عزاء»، وخرجت جموع غفيرة من الأهالي لتشييع جثمان الشاب الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن، عمت أرجاء القرية.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لدفتر عزاء

وأثار خبر وفاة الشاب ليلة الحنة، حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوا العريس، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.