«الوطن» شاهد على أحداث الاتحادية بعد ظهورها في الاختيار 3.. الإخوان ضد المصريين

استعرضت الحلقة 6 من مسلسل الاختيار 3 بطولة النجوم ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، بعدما اعتدى عدد من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على المعتصمين أمام الاتحادية رافضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وكانت جريدة «الوطن»، حاضرة في تغطية أحداث الاتحادية، راصدة بالصورة جميع الانتهاكات التي قامت بها العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي انتهت باستشهاد الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف.

ووصفت جريدة «الوطن» تلك الممارسات الإرهابية لعناصر الجماعة بـ«سلخانة الاتحادية»، في صدر صفحتها الأولى أثناء حكم الجماعة، مستعرضة عمليات الاعتداء والتعذيب التي مارسها عناصر الجماعة بحق المواطنين المصريين.

عام على سلخانة الاتحادية

وبعد عام على أحداث الاتحادية، قدمت «الوطن» واحدا من أهم ملفات الجريدة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، والذي جاء تحت عنوان «عام على سلخانة الاتحادية»، وأشارت في مقدمة الملف إلى التغيير الذي حدث في مصر ما بين أحداث الاتتحادية وذكرها الأولى.

وتذكرت «الوطن» أحداث قصر الاتحادية التي فتحت أبواب الجحيم على «مرسى» ونظامه، حيث سّردت في ملفها أحداث عام كامل مرّ على أحداث الاتحادية الأولى التي جرت في الخامس من ديسمبر 2012، حين أصدر الرئيس الإخواني محمد مرسى إعلانا دستوريا في نوفمبر 2012، منحه الحق في أن يعزل ويولّي، ويرفع ويخفض دون الرجوع للشعب الذي انتخبه ووضعه على الكرسي، وبدلاً من أن يستمع لصوت الملايين التي خرجت لتعترض على قراره أمام قصر الاتحادية فيلبى مطالبهم، أرسل لهم ميليشيات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمى إليها لتفض اعتصامهم وتقتل من تطاله أياديهم منه. يتضخم ملف الخطايا، يستقبل كل يوم خطيئة جديدة، تظل أحداث الاتحادية في صدارة المشهد، هي بداية النهاية.

الوطن ينفرد بنص تحقيقات أحداث الاتحادية

واستمرت «الوطن»، في متابعة قضية مذبحة الاتحادية حتى بعد رحيل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وسقوط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013، ففي سبتمبر 2013، انفردت «الوطن» بنشر نص تحقيقات قضية أحداث «الاتحادية»، والتي أُحيل الرئيس المعزول على إثرها إلى محكمة الجنايات.