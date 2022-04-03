الاختيار 3 يفضح مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة «فيديو»

سلطت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 الضوء على اجتماع لقادة جماعة الإخوان الإرهابية في مكتب الإرشاد، وتفكيرهم في السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وإحداث تغيير جذري في المؤسسة العسكرية، وكانت البداية من إقالة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وتصعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع بدلا منه.

خطة الإخوان لإقالة المشير طنطاوي

الإرهابي خيرت الشاطر، الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، كان يرى أن الاصطدام بالقوات المسلحة المصرية في هذا التوقيت يمثل خطرا وجوديا يهدد الجماعة، إلا في حال وقوع حدث جلل يسهل مهمة إقالة المشير حسين طنطاوي على المعزول محمد مرسي.

الإرهابي محمد بديع أكد أن جهاز استخبارات الجماعة، أجرى تحريات عن تاريخ أكثر من لواء في القوات المسلحة، ورأى أن الأنسب للجماعة هو اللواء عبدالفتاح السيسي مدير جهاز المخابرات الحربية آنذاك، بسبب هدوئه وأنه كان صوامًا وقوامًا، لكن خيرت الشاطر لم يكن موافقا، وقال إنه رجل خطير على الجماعة.