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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يعزي قداسة البابا والمصريين في استشهاد القمص أرسانيوس

كتب:

مصطفى رحومه
10:31 ص | الجمعة 08 أبريل 2022
الطائفةُ الإنجيلية تنعى القمص أرسانيوس وديد

الطائفةُ الإنجيلية تنعى القمص أرسانيوس وديد

نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، استشهاد القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز الإسكندرية، بعد جريمة اعتداء وحشية.

كما أكدت على أن مثل هذه الأعمال الشريرة، لن تنال من صلابة الوطن ومحبة المصريين الأصيلة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة المصرية، وجميع المصريين.

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