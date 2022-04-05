رئيس «الإنجيلية» يكشف لبرنامج «كلم ربنا» تفاصيل حديث مع الله أثناء جائحة كورونا

سرد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، تفاصيل إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ولجوئه إلى الله لينجيه ورسالة الله إليه وطمأنته له بقرب الشفاء، وذلك خلال برنامج «كلم ربنا»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، ويذاع على راديو «9090».

وذكر «زكي» أن له تجربة خاصة لم يسردها بالتفصيل قبل ذلك عن كورونا، وقال «ممكن أحكيها في برنامج كلم ربنا لأول مرة، وهو إزاي ربنا كلمني في المحنة الشديدة دي».

زكي: أصبت أنا وأسرتي بكورونا في سبتمبر 2020

وأضاف «زكي»، أنه في شهر سبتمبر 2020 أصيب بكورونا، لكن التشخيص الأولى له أظهر أنه لم يكن مصابا، لذلك تصرف مع أسرته على أنه سليم، وخلال 5 أيام اكتشف الإصابة هو وزوجته وأولاده الثلاثة بكورونا، وتابع قائلا : «مكنش شائع أن العائلة كلها تبقى مصابة بكورونا، قبل الإصابة بشهرين كنت بصلي في كنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة، وجدت وكأن الله عز وجل يتحدث معي، ربنا بيكلم الإنسان بطرق عديدة عبر النصوص المقدسة».

رئيس الطائفة الإنجيلية: سمعت صوتا خفيا بأن الله سينجينا من المحنة

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر لـ«الخطيب» «وأنا في الكنيسة كان القسيس يوسف سمير يقرأ نص من سفر الرؤية، كان منهم آية في وسط النص، بتقول ما معنى الآية أني أنا سوف أحميك من التجربة العتيدة التي تأتي لتجرب العالم كله، أنا لما سمعت النص ده لم أتعمق فيه، وأنا قاعد في يوم من الآيام، قاعد في الغرفة 24 ساعة وابتديت أسترجع كلمات النص اللي في الآية دي اللي كانت قبلها بشهرين وكان صوتا خفيا أن الله سينجيني وأسرتي من هذه المحنة».

وواصل «زكي» قائلا: «وأنا قاعد في الأوضة معزول 24 ساعة، لاقيت صوت خفي، وجالي رسالة الله بالشفاء لي ولأسرتي وأشكر الله أن الوعد تحقق، لأني استرحت بعد هذا الصوت الخفي، وشفيت أنا وزوجتي وأولادي الثلاثة، رغم أن زوجتي كانت حالتها صعبة للغاية بسبب نقص الأكسجين في الجسم، وبعدها كل شوية أرجع وأسترجع كلمات النص وأشوف كلمات ربنا ليا».