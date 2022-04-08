«الزراعة»: توجيهات بمنح مستحقات المزارعين بعد توريد القمح بـ48 ساعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الزراعات التعاقدية تستهدف طمأنة المزارع بخصوص معرفة السعر الذي سيبيع به، مشيرًا إلى أن هذا النظام جرى تطبيقه في زراعة القمح هذا العام، وتم تحديد السعر قبل موسم الزراعة، بفارق 100 جنيه عن الموسم الماضي.

زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان قمح

وأضاف الدكتور القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وانجي طاهر، أن مصر شهدت زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان قمح، كما حدث تطور كبير في إنتاجية الفدان، وهو ما رفع قدرة المزارع على الحصاد فيما يتعلق بزراعة القمح، مشددًا على أن التوجيهات السياسية تقضي بمنح مستحقات المزارعين بعد توريد الحصول خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعض المحاصيل تنطبق عليها منظومة الزراعة التعاقدية مثل المحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والبنجر والقصب، وهو ما يمنح الفلاح ضمانا لتحقيق هامش ربح مرضي.

تسهيلات الزراعة في مصر

وتطرق محمد القرش، إلى أبرز التسهيلات التي تتيحها الدولة للمزارع لإحداث المزيد من التحسن في الإنتاجية، موضحًا: «هناك تسهيلات عمومية وأخرى خاصة للسلع، إذ أنه من أهم السلع الاستراتيجية للدولة المصرية، وبالنسبة إلى العموميات، فإن لدينا مجال البحث العلمي وتطوير التقاوي وتوفير الإرشاد والمعلومة للمزارع وتطبيقات التحول الرقمي وتطبيق هدهد الذي يمكنه معرفة كل تفاصيل الزراعة».