متحدث الزراعة: بدء توريد القمح قريبا.. وسنتوسع في إنتاج الفول الصويا

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير منظومة الزراعة، ومن أهم الأدوات في هذا الصدد، وجود تقاوي ذات إنتاجية أكبر، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وجه بتوفير تقاوي القطن والأرز بأسعار مخفضة للمزارعين.

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة dmc: «القمح سيتم توريده قريبا، وبدأنا نضخ كميات في مديريات الزراعة من القطن والذرة والأرز وفول الصويا، وتلك هي المحاصيل الرئيسة بالنسبة إلينا في الفترة المقبلة، وستبدأ الدولة منظومة التعاقدات الزراعية في فول الصويا باعتبارها أحد المحاصيل الزراعية».

أهمية محصول الأرز

وتابع أن الدولة تهتم بمحصول الأرز لما له من أهمية، كما أن محصول القطن شهد طفرة كبيرة في الفترة الماضية، وهذا العام سيشهد المزيد من التوسعات للحفاظ على الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

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وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، أنها ستتيح التقاوي للمحاصيل الصيفية بسعر التكلفة، إذ أكد الدكتور حاتم إبراهيم، على توفير التقاوي بأسعار مخفضة مقارنة بما هو موجود في الأسواق الخارجية؛ تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لدعم المزارعين بالتقاوي.

وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقاوي متاحة في كل مديريات الزراعة، فيما يتعلق بمحصول القطن والذرة والأرز، حيث يجرى متابعة بيعها بأسعار مناسبة، وناشد المزارعين بشراء التقاوي من منافذ معلومة المصدر وألا يعتمدوا على تقاوي العام المنقضي.