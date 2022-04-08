نائبة بـ«التنسيقية» تتابع استلام أهالي الواحات للأطراف الصناعية

زارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من أهالي الواحات البحرية مستحقي الأطراف الصناعية في منازلهم.

واطمأنت نائبة التنسيقية، على راحتهم البدنية بعد تركيب الأطراف، وشددت على نقلهم إلى القاهرة بصفة دورية لعمل المتابعة اللازمة.

حياة كريمة

رافق النائبة، في زيارتها وفد من منسقي حياة كريمة علي مستوي المحافظة، وسلموهم المساعدات الغذائية في ظل مبادرة «قطار وصل الخير»، واستمعوا إلى مشاكلهم وتحدياتهم لحلها من خلال مبادرة حياة كريمة في الفترة القادمة.

ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن مستحقي الأطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر والامتنان، ووجهوا الشكر لمؤسسات الدولة على رعايتهم في وقت أزماتهم.

صناع الخير

يذكر أن النائبة غادة علي، نظمت قافلة طبية موسعة تحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية.