نائبة التنسيقية ومنسقو حياة كريمة يوزعون مساعدات غذائية في الواحات

شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسقي مؤسسة حياة كريمة بالجيزة في توزيع عدد من المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الواحات البحرية بالمحافظة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة قطار وصل الخير، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

وأعرب الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة في محافظة الجيزة، والدكتور أحمد السهلي، منسق حياة كريمة بمركز الواحات البحرية، والدكتور أيمن مرجان، منسق حياة كريمة في كلمتهم للأهالي، عن سعادتهم بوجودهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس لأهله الطيبين من خير مصر.

إنشاء قاعدة بيانات لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأشار منسقو حياة كريمة، إلى أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، وتنشئ المؤسسة قاعدة بيانات يتم تحدثها دوريا حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

خير مصر لأبنائها

وشددت الدكتورة غادة علي، نائبة التنسيقية، في كلمتها للأسر الأولى بالرعاية من أهالى الواحات، أن هذه الهدايا خير مصر لأهلها كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وأن نواب التنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفون بتوصيل دعم الدولة للمستحقين.

وأضافت أن الدولة المصرية هي السند للأسر الأولى بالرعاية حتى نعبر معا كل التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية، ونتج عنها ارتفاع في الأسعار.