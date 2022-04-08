خطوات عمل «موزه بقري بالعظم» على الطريقة التركية.. مكونات سهلة وبسيطة

تعتبر موزات اللحم من أهم الطبخات المشهورة في المطبخ الشرقي بشكل عام والعربي بشكل خاص، واللحمة الموزة هي لحم ساق العجل أو الخروف وهي عبارة عن جيلاتين وليس بها أنسجة وهو ما يبقيها طرية ورطبة ويسهل من تسويتها، ومن الأكلات الشهية التي يحرص المصريون على تناولها وسعرها في متناول الجميع .

وقدم برنامج مطبخ «الهوانم»، المذاع على فضائية «DMC» للإعلامية نهى عبد العزيز، والشيف تامر طنطاوي، خطوات عمل الموزة البقري بالعظم على الطريقة التركية بأسهل مكونات وبشكل سريع.

مكونات الموزة البقرى بالعظم

موزة بقري بالماسورة.

صويا صوص.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

دبس رمان.

طحينة.

ملعقة عسل أسود.

ربع كوب خل.

روزماري

ملعقة زبادي.

طريقة عمل الموزة التركي

نضع مع قطعة اللحم روزماي فريش، ونلفها بالخيط ثم نثقبها عدة ثقوب بسكين رفيعة حتي تدخل التتبيلة إلى اللحم ونقوم بخلط المكونات، ونحضر طاجن من الفخار ثم نضع شرائح البصل والطماطم والفلفل ونضع بعدها قطعة اللحم الموز.

بعد ذلك، نضع التتبيلة عليها ونغطي الطاجن بالفويل جيدا، ونضعه في الفرن حتى تمام النضج.

وهناك طريقة أخرى لتحضير موزة البتلو بالفواكه المجففة، بمكونات بسيطة وطريقة سريعة وإليكم المقادير وطريقة التحضير.

مقادير موزة بتلو بالفواكه المجففة

كيلو موزة بتلو

كوب فواكه مسكرة مشكلة

نصف كوب مشمش مجفف

نصف كوب زبيب

نصف كوب تين مجفف

نصف كوب لوز مقشر

ربع كوب صنوبر

ربع ملعقة صغيرة مستكة

كوب ماء مغلي

كوب فراولة 3

ملعقة كبيرة خل بلسمي

أرز بسمتى

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع كوب زيت

2 ملعقة سكر بني

طريقة عمل موزة بتلو بالفواكه المجففة

- ضعي المستكة في الزيت، ثم شوحى اللحم مع ملح وفلفل، وبعد ذلك ضيفي إليه الماء كل فترة واتركي اللحم لمدة تلت ساعة.

- ضيفي إليها الفواكه الفريش.

- ارفعي اللحم ليرتاح ثم اهرسي الفواكه مع الصوص.

- ضيفي إلى الصوص، الفواكه المجففة ثم اتركيه ليغلي ثم ضعي اللحم.

- حمصي اللوز والصنوبر وضعيهما على اللحم.

- ضعي السكر البني مع الخل البلسمي في طاسة، واتركيه حتى يقصر.

- ضيفي الفراولة واتركيها تتكرمل ثم قدميها مع اللحم والأرز.