حصاد الحكومة في أسبوع: الموافقة على مشروع لتنظيم إعلانات الطرق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 2 حتى 8 أبريل 2022، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إعفاء كمية من الدواجن من الضرائب الجمركية

وجاء في التقرير أنه جرى إصدار عدد من القرارات، شملت قرارًا بالموافقة على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «ضريبة الدخل»

وتضمن التقرير أيضًا الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد دراسة وزارة المالية لكافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

تعاقد «المالية» مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على اعتماد محضر لجنة التعاقد المشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e- finance)، لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة، بجانب الموافقة على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريباً، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.

الموافقة على طلب من محافظة الإسكندرية

وجرت أيضًا الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.

نقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وكذلك الموافقة على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و2 مستشفى، فضلاً عن الموافقة على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

الموافقة على منحة أمريكية

وأضاف التقرير، أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليوناً و136 ألف دولار، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية، ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونًا و110 آلاف و890 دولاراً، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار.

وبجانب ما سبق، فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليوناً و200 ألف دولار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليوناً و98 ألف دولار، وكذلك الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمارات مصرية بنسبة 100%.

اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث قال إنه تم عقد عدد من الاجتماعات على مدار الفترة الماضية لبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة التنسيق مع «الغرف التجارية» لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية لمواجهة المبالغة في سعر أي سلعة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

متابعة موقف السلع الغذائية

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماعًا لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ، بالإضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجلس التنسيقي ذوى الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مناقشة موسم القمح

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على آليات التعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف حدتها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقاده بالمدينة في نوفمبر المقبل.

حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، حيث ثمن «مدبولي» الجهود المبذولة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة.

وشهد «مدبولي» مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة «يازاكى يوروب ليميتد» اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة «يازاكي» في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

كما تضمنت الأنشطة أيضًا، استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2022، حيث أكد «مدبولي» أن الثقافة والفنون تشهد حالياً حراكاً إيجابياً واضحاً، باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة.

اتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية

وشهد «مدبولي» مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ومن بين الأنشطة كذلك، متابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من خلال تقرير قدمه رئيس اللجنة، إذ تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت الحكومة تقريرًا من وزيرة الثقافة حول فعاليات اختيار «القاهرة» عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، حيث أكد مدبولي أن هذا الاختيار يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بالترويج لقيمة تراث وعراقة مصر، فضلاً عن استعراض تقرير من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدًا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي، إذ تلقت المنظومة ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي.

لقاء مع شركة مايكروسوفت

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رئيس شركة «مايكروسوفت» ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، بالإضافة إلى لقاء مع وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

كما تضمنت اللقاءات، لقاء مدبولي مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تم استعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للعام الحالي، وملخص التقرير السنوي الرابع لعام 2021.