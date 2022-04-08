مصرع شاب وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة بالمنوفية.. بدأت بصلاة التراويح

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين من أقاربه، في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أمام مسجد المنوفية، وذلك أثناء صلاة التراويح في قرية طنبدي بمركز شبين الكوم، ما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين أهالي القرية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة شاب مقيم بقرية طنبدي بشبين الكوم وإصابة شقيقة بطلق ناري في البطن، وإصابة أحد أقاربهم بجرح قطعي في الرأس، بعد مشاجرة بينهم وبين أشقاء من أسرة أخرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

المشاجرة بدأت أثناء صلاة التراويح في المسجد

وأكد عدد من الأهالي أن الخلاف بدأ داخل المسجد، ووقعت مشاجرة بين الطرفين تم استخدام أسلحة نارية وبيضاء فيها، ما تسبب في وفاة شخص «عامل»، وإصابة شقيقه وابن عمه أحدهما بطلق ناري والآخر بسلاح أبيض، وتعود المشاجرة لوجود خلافات مصاهرة بين الطرفين، مطالبين بالقبض على المتهمين.

حالة المصابين في مشاجرة شبين الكوم

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بقرية طنبدي بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وسؤال شهود عيان وأسرتي الطرفين في المشاجرة .

وأكد مصدر طبي إن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن أحدهما مصاب بطلق ناري في البطن ويخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء، والآخر مصاب بجرح قطعي ويتلقي العلاج اللازم .