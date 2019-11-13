أصيب 4 أشخاص بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، حيث جرى نقله إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد علي، مركز شرطة أشمون بمشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة، "ع. ع"، 47 عاما، نقاش، مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى، وشقيقه "ر. ع"، 49 عاما، فلاح، مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى، و"ح. م" 47 عاما فران، وشقيقه "م. م"، 32 عاما، فران، وجميعهم مقيمون دائرة المركز.

وبمواجهة الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابتهما من سلاح ناري كان بحوزتهما لخلافات على القيمة الإيجارية لمخبز بلدي ملكهما "طرف أول" مؤجر للطرف الثاني كائن بدائة المركز، وتمكنت المباحث من ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 و"16" طلقة من ذات العيار، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بأشمون لمباشرة التحقيقات.