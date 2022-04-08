علي جمعة: الشيخ مصطفى عبدالرازق أجاب على الأسئلة الفلسفية الكبرى

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ مصطفى عبدالرازق أجاب على الأسئلة الفلسفية الكبرى بعمق لم تشهده البشرية من قبل، لافتًا إلى أن المذهب الفلسفي معناه الكلام في 6 مسائل: «الإله، الكون، الإنسان، الأخلاق ، الجمال ، المنطق»، ومن يتحدث عن إشكاليتهم وحاول حلها يصبح صاحب مذهب فلسفي.

صاحب المذهب الفلسفي يناقش أسئلة الإلهيات والكون

وأوضح «جمعة» خلال استضافته في برنامج «مصر أرض المجددين» مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن صاحب المذهب الفلسفي يناقش ويجاوب على الأسئلة الفلسفية المختصة بالإلهيات والكون والحياة والإنسان وتكوينه ونهايته وبدايته، لافتًا إلى أن الفسلفة الإسلامية تقوم على علم الكلام وأصول الفقه وتجاوب على كل الأسئلة المثارة في الساحة الفلسفية.

وأضاف «جمعة» أن الشيخ مصطفى عبد الرازق ذهب للجامعة المصرية ودرس تلك العلوم ولم يتمكن المستشرقون من الإجابة عليه، وألف كتابه «التمهيد» وكان كتابًا فريدًا من نوعه وحيدًا شريدًا، يمثل مفتاح مشروعه التجديدي القائم على صوغ النموذج والموقف من التراث الإسلامي، بالإضافة إلى إنتاج فلسفة إبداعية لم توجد من قبل في صورة علم الكلام وأصول الفقه.

السند المصري هو الذي يجمع العلماء المصريون في رواياتهم للكتب

وأشار «جمعة» إلى أن السند المصري هو السند الذي يجمع العلماء المصريون في رواياتهم للكتب والقراءات والأحاديث، لأن ما من الله به على أمة الإسلام هو قضية السند، لافتًا إلى أن السند مهم لأنه يؤكد لنا مصدر الحديث على لسان أهل الثقة من سلسلة من العلماء الناقلين للحديث بصدق وبتوثيق لم يحدث مثلما حدث مع المسلمين.