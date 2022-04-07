علي جمعة: حسنين مخلوف أعد مكتبة الأزهر ودار الكتب وحافظ على التراث

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن الإمام الشيخ محمد حسنين مخلوف ولد عام 1861، وأدرك الأكابر وكان يبلغ من العمر 44 سنة ولحق بالإمام محمد عبده وحضر ثورة 1919، والعديد من الأحداث الوطنية المؤثرة في التاريخ المصري.

حفظ القرآن الكريم ونزل إلى مصر دارسا

وأوضح «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين» المذاع على فضائية «ON»: أن الشيخ مخلوف حفظ القرآن الكريم ونزل إلى مصر دارسا في الأزهر على النظام القديم، وأسندت إليه أمانة مكتبة الأزهر، وهى تحفة من الدرر وجمعها على مبارك من الأروقة كما جمع دار الكتب المصرية، لافتًا إلى أن أبوالوفا المراغي قال لقد قام الشيخ محمد حسين مخلوف بالحفاظ على التراث وإكمال النواقص، ولو استمرت المكتبة على نفس سياسته لرأينا فيها العجب العجاب، وخاصة إن كانت استمرت على الخطة التي وضعها الشيخ مخلوف.

خدم مخلوف كل كتب المكتبة

وأضاف «جمعة»: «خدم مخلوف كل كتب المكتبة وهذا عمل شاق للغاية، وحصل وزملاؤه على خبرة تراكمية ورثوها عن آبائهم، ويلقب مخلوف بأبوحسنين من قبل أهل الأزهر وابنه أصبح مفتيا في ولايتين وكان صديقا وزميلا وتلميذا للشيخ محمد بخيت المطيعي، والذى كان يقرأ في بيته الشفاء لابن سينا والأوراق لقطب الشيرازى، وترقى أبوحسنين في المناصب حتى صار وكيلا للأزهر، وألف الكثير من الكتب».