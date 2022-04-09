شرطة فرنسا تلقي القبض على شخص ترك طردا به عبوة ناسفة في كاتدرائية

ألقت الشرطة الفرنسية على مشتبه به، بعد أقل من 6 ساعات من دخوله قداس الصباح بكاتدرائية «سانت إتيان» في مدينة تولوز الواقعة جنوب غربي البلاد، وترك طردين يحتويان على ما يشتبه بأنه عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأخلت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق، كاتدرائية «سانت إتيان» بمدينة تولوز الواقعة جنوب غربي البلاد عقب دخول رجل خلال قداس الصباح وترك طردا يحتوي على ما يشتبه بأنه عبوة ناسفة يدوية الصنع، وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الطرد افتقر إلى مفجر، وتم تفكيكه بأمان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المشتبه به كان يرتدي قبعة وكمامة

والمشتبه به، «47 عامًا، معروف لدى السلطات الأمنية، وكان يرتدي قبعة وكمامة، فيما ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على المشتبه به، بعد أقل من 6 ساعات، وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن الرجل يعاني من مشاكل نفسية.

وفي وقت سابق، كان كبير رجال الدين في كاتدرائية «سانت إتيان»، سيمون دارتيج، قال في وقت سابق، لصحيفة «لاديبيش» الفرنسية، إن الرجل هرب بعد وضع الطرد على درجات المذبح، واوضح أمين سر الكاتدرائية، أنه اعتقد في البداية أن الدخيل كان رجل توصيل طلبات.

وكتب «دارمانان» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه تم إطلاق إنذار أولي بتجنب وسط المدينة، فيما لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

30 شخصا في الكاتدرائية

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن نحو 30 شخصًا كانوا يوجدون في الكاتدرائية، موضحة أن الشخص ترك حزمتين أمام المذبح قبل فراره، احتوت إحداهما على عبوة ناسفة تحتوي على حامض.

وأشارت وزارة الداخلية إلى العبوة، التي تراوح عرضها بين 20 و25 سم، كانت تحتوي على حمض الهيدروكلوريك والألمنيوم، فيما كانت العبوة الثانية فارغة، فيما تم نشر نحو 50 ضابط شرطة بينهم خبراء نزع الألغام في الموقع.