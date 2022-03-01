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أب يقتل أطفاله الثلاثة ثم ينتحر في كنيسة أمريكية

كتب:

حسن رمضان
06:03 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
عنصران من الشرطة الأمريكية

عنصران من الشرطة الأمريكية

قُتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، نتيجة حادث إطلاق نار، في مبنى كنيسة بمدينة «ساكرامنتو» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأشارت قناة «سي بي إس» الأمريكية، نقلا عن الشرطة المحلية، إلى انتحار مطلق النار.

ضحية خامسة لا تتوافر معلومات عنها

وقال مكتب شريف «مقاطعة ساكرامنتو»، إن أبًا أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة داخل الكنيسة قبل أن يطلق النار ويقتل نفسه، مضيفا:هناك ضحية خامسة لكن لا توجد معلومات معروفة عنها.

 

 

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