الإفتاء تنشر 5 من أحكام وآداب الصيام عبر فيسبوك.. بينها وضع النقط في الأنف

نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من أحكام وآداب الصيام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمنت 5 آداب شملت الآتي:

آداب الصيام

1- أكدت دار الإفتاء أن وضع النقط في الأنف مفسد للصوم، إذا وصل الدواء إلى الدماغ، ويوجب القضاء أو الفدية بحسب نوع المرض إن كان مزمنًا أو مؤقتًا، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

2- استعمل قطرة الأذن للصائم مختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق.

3- يجب مراعاة حرمة المسجد وآدابه وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» رواه مالك.

4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

5- أجازت الشريعة الإسلامية للمريض والمسافر رخصة الفطر في رمضان تيسيرا لهما، فاقبلوا رخصة الله تعالى لكم.

فضل شهر رمضان

وفي تدوينة أخرى نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 3 من فضائل شهر رمضان المبارك وهي:

1- تُضاعف فيه الحسنات.

2- الفريضة بأجر سبعين فريضة.

3- السُّنَّة بأجر فريضة.

حكم الصوم على جنابة

وردت دار الإفتاء على سؤال يقول: ما حكم من كان على جنابة ولم يغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومه؟ إذ أجاب أمين الفتوى أنه يصح صومه وعليه أن يغتسل فور توقفه أو له أن يغتسل بعد أذان الفجر ولا شيئ في ذلك، وعلى ذلك فيجوز للإنسان أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.