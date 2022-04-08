فضل الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. الإفتاء توضح

فضل الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة كبير، لا سيما وأنهما من السنن المستحبة في هذا اليوم المبارك الذي فيه ساعة إجابة، ومن بين أبرز السنن التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية أيضا، التطيب والاغتسال والتبكير بالذهاب إلى المسجد والدعاء وتحري ساعة الإجابة.

فضل الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وحول فضل الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأكد الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»، رواه الحاكم والبيهقي.

فضل قراءة سورة الكهف

وفيما يتعلق بموضوع فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد في تفسير حديث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن قَرَأَ سُورةَ الكَهفِ في يَومِ الجُمُعةِ»، وتُقرَأُ السُّورةُ في لَيلةِ الجُمُعةِ أو في يَومِها، وتَبدَأُ لَيلةُ الجُمُعةِ مِن غُروبِ شَمسِ يَومِ الخَميسِ، ويَنتَهي يَومُ الجُمُعةِ بغُروبِ الشَّمسِ، «أضاءَ له مِنَ النُّورِ ما بَينَ الجُمُعتَيْن»، وهذا النُّورُ يَقذِفُه اللهُ في قَلبِ القارِئِ، أو في بَصَرِه، أو بَصيرَتِه، أو في كُلِّ أحوالِه، أو هو نُورٌ يَصعَدُ له مع أعمالِه إلى السَّماءِ، أو تُشاهِدُه المَلائِكةُ، أو يَسطَعُ له في الآخِرةِ نُورٌ، زيادةً على غَيرِه يَومَ القيامةِ، ويَظَلُّ هذا النُّورُ بهذا المَعنى طُوالَ الأُسبوعِ مِنَ الجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وفي الحَديثِ التَّرغيبُ والحَثُّ على قِراءةِ سُورةِ الكَهفِ يَومَ الجُمُعةِ .

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وبالإضافة إلى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فإن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل وقت لا سيما يوم الجمعة حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، كما وردت أحاديث نبوية عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم جاءَ ذاتَ يومٍ والبِشرُ يُرى في وجْهِهِ فقالَ: إنَّهُ جاءني جبريلُ فقالَ: أما يرضيكَ يا محمَّدُ أن لاَ يصلِّي عليْكَ أحدٌ من أمَّتِكَ إلاَّ صلَّيتُ عليْهِ عشرًا ولاَ يسلِّمَ عليْكَ أحدٌ من أمَّتِكَ إلاَّ سلَّمتُ عليْهِ عشرًا.

وفي فيديو بثته دار الإفتاء، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الصلاة على رسول الله صل الله عليه وآله سلم، بركة في عمر الانسان ولها فضل عظيم، وكثير من الناس يهملها ولا يتلفت لفضلها: «النبي صل الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي عندما ذكر له اجعل لك صلاتي، كلها قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك لكثرة صلاتك على سيدنا رسول الله».

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وحول أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، قال أمين الفتوى، إنَّها الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد «أو أي صيغة تجري على لسانك المهم أن نداوم على هذا الفعل» بحسب تعبيره.

كما تناولت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، موضوع أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، وأكّدت أنَّه تجوز الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة بأي صيغة من الصيغ التي فيها مدح وتشريف وتكريم، وقد ورد في «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».