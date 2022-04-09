المصرية ماركت: السلع متوفرة بكميات تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة

قال محمد حمدي، مدير فرع المصرية ماركت بمدينة نصر إن كل السلع متوفرة وبكميات تغطي وتلبي كافة احتياجات المواطنين، فهناك مخزون كبير يكفي لمدة 4 شهور تقريبا، وبأسعار مخفضة من 20% لـ30% خصوصا على السلع الأساسية وبعض السلع غير الأساسية، مع الاستمرار في صرف نقاط الخبز من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، مؤكدا على وجود إقبال كبير من المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم وخلال الشهر الكريم، خصوصا السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والسكر والأرز بتخفيضات وبأسعار منافسة.

إقبال على شراء السلع الأساسية

أضاف مدير فرع المصرية ماركت بمدينة نصر خلال حديثه مع كريم رجب، مراسل ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين مقبلين على شراء السلع الأساسية مثل اللحوم الطازجة والتي تباع بـ95 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ80 جنيها، والدواجن المجمدة التي تباع بـ80 جنيها للكيلو، بالإضافة للإقبال على شراء السكر والأرز والزيت، موضحا أنه مع بداية زيادة الأسعار الفترة الماضية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عمليات الشراء تهور من المواطنين في الشراء بكميات كبيرة، ولكن مع تدخل الوزارة وبدء ضخ السلع بكميات كبيرة هدأت عمليات الشراء والإستهلاك.

الاستعداد لعيد الفطر

تابع مدير فرع المصرية ماركت بمدينة نصر، أن الفرع مستعد لاستقبال المواطنين في أي وقت، وهناك ضخ باستمرار للسلع التي يكون عليها سحب كبير، وعروض مستمرة خصوصا على السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل كبير طوال شهر رمضان، كاشفا عن استعداد الفرع لعيد الفطر المبارك حيث يجري إنتاج منتجات عيد الفطر المبارك من الكعك والبسكويت بنفس نسب التخفيضات التي تم تخصيصها على السلع الأساسية.