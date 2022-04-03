فتح منافذ الإصلاح الزراعي لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة أهلا رمضان

ضمن مبادرة أهلًا رمضان جرى فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة بأحياء وميادين المحافظة.

محافظ أسيوط فتح منافذ متنقلة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جرى فتح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة أهلًا رمضان بأقل أسعارعن مثيلاتها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل والتي أطلقتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن فتح منافذ وشوادر جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب إضافة إلى فتح 16 معرضًا أهلًا رمضان بخلاف المعرض الرئيسي الذى جرى افتتاحه بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة.

أسعار مخفضة تصل إلى 30%

ووصلت نسب التخفيض في أسعار السلع الغذائية إلى 30% إضافة إلى سيارات متنقلة تابعة لوزارة التموين ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع.

وأوضح محافظ أسيوط خلال لقائه المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

منافذ لبيع السلع الغذائية فى أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم افتتاح بعض المنافذ المتنقلة التي أطلقتها هيئة الاصلاح الزراعي بمنطقة الوليدية بحي شرق اسيوط لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (عسل نحل – بلح – خضراوات – فاكهة – بيض) بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين.

مبادرات الاصلاح الزراعى في أسيوط

وأشاد المحافظ بمبادرات الاصلاح الزراعي ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار وذلك عن طريق المنافذ المتنقلة.

سيارات متنقلة للسلع الغذائية

وأوضح مدير الإصلاح الزراعى بأسيوط إنه جرى اليوم بالدفع بـ4 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة بمنطقة الوليدية بحي شرق بمناسبة شهر رمضان، على أن تجوب تلك السيارات ميادين وأحياء المحافظة، إضافة إلى فتح منافذ جديدة بالقرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة.