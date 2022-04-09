رد مفاجئ من الشركة المصنعة لـ«شيكولاتة كيندر»: لا تشتروا هذا النوع

قالت شركة «فيريرو» الإيطالية المُنتجة لـ«شيكولاتة كيندر» إنَّ الشركة «تعتبر صحة وسلامة المستهلكين أولويتنا الأولى، وتماشياً مع ذلك عقب الأخبار في أوروبا عن حالات تمّ الإبلاغ عنها من السالمونيلا المرتبطة بمنتجات كيندر المصنعة في بلجيكا، استدعت شركة فيريرو جولف منتج كيندر سربرايز ماكسي الكبيرة 100 جرام المصنوع في بلجيكا».

أضافت الشركة المصنعة في ردٍ لـ«الوطن» عبر البريد الإلكتروني، عما إذا كانت منتجاتها تؤدي بالضرورة للإصابة بالسلامونيلا، لوجود مواد ضارة: «لا تتأثر جميع منتجات فيريرو الأخرى، بما في ذلك منتجات كيندر الأخرى، بهذا الاسترجاع.. نحن نعمل مع بائعي التجزئة للتأكّد من أن هذا المنتج لم يعد متاحًا للشراء وإذا كان لديكم هذا المنتج المحدد، يُنصح بعدم تناوله، يرجى الاحتفاظ بالمنتج والاتصال بفريق رعاية المستهلك، نحن نأخذ سلامة الغذاء على محمل الجد ونأسف لهذا الأمر».

تسجيل 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا

تصريح الشركة يأتي في أعقاب تسجيل 105 حالات مؤكّدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، معظم هذه الحالات بين أطفال دون سن العاشرة، ونصف الإصابات في بريطانيا، إذ تمّ تسجيل أول حالة إصابة في 7 يناير الماضي.

وفي وقت سابق، قامت الشركة المُنتجة بسحب المنتج من الولايات المتحدة، بعدما سحبته من العديد من الدول الأوروبية وأستراليا في وقت سابق من الأسبوع، بينما أعلنت الإمارات سحب منتجات كيندر، وإتلافها إن تطلب الأمر ذلك، أو إعادتها مرة أخرى للبلد المنشأ.

سحب شيكولاتة كيندر

وأوقفت السلطات البلجيكية الإنتاج وسحبت شيكولاتة كيندر كإجراء احترازي بعد تسجيل حالات إصابة تسمم بالسالمونيلا، بينما أكّدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنَّ منتجات «كيندر هابي مومنتس» و«سلة كيندر ميكس تشوكوليت تريتس» قد تكون ملوثة بالسالمونيلا ومؤدية للإصابة به، وأنه لا يتعين على الزبائن تناول هذا المنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء واسترداد أموالهم كاملة.