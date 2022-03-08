تفاصيل قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حظر واردات النفط الروسي، فيما قالت بريطانيا، إنها ستحظر واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لخفض اعتماده على الغاز الروسي تدريجيا، بسبب العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

تفاصيل قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قرارا مماثلا بالنسبة لبلاده.

وقال بايدن في كلمة متلفزة: إن قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسي جاء بالتشاور مع حلفائنا، لافتا إلى أن هذا القرار لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة.. وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أن الولايات المتحدة تُدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع.

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وتشير تفاصيل قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن الحظر بالنسبة للولايات المتحدة سيشمل النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، اليوم، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام الجاري 2022 ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

حظر الغاز الروسي في أوروبا: خفض الاعتماد عليه بمقدار الثلثين 2022

وفيما يتعلق أيضا بـ تفاصيل قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لخفض اعتماده على الغاز الروسي بسبب العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

ونشرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطتها لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء اعتمادها على الإمدادات الروسية من الوقود «قبل عام 2030 بوقت طويل»، حسبما ذكرت «رويترز».

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتحول إلى إمدادات بديلة وتوسع نطاق الطاقة النظيفة بشكل أسرع بموجب الخطط التي ستكون الحكومات الوطنية مسؤولة إلى حد كبير عن تنفيذها.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وهو ما قد يقفز بالأسعار إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.