دعاء قبل الامتحان.. «اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي»

دعاء قبل الامتحان، من الأدعية التي يكثر البحث عنها مع قرب امتحانات نهاية العام، وزادت عمليات البحث عن دعاء الطلاب قبل دخول الامتحانات، ورغم عدم ورود نص ثابت عن دعاء قبل الامتحانات لكن هناك بعض الأدعية التي من الممكن أن يدعو بها الطالب من أجل التوفيق والنجاح.

دعاء قبل الامتحان

ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها بخصوص دعاء قبل الامتحان للطلاب هو ما يتعلق بالتسهيل للصعب والتذكر وعدم نسيان، كما يلي:

ـ اللهم إنى توكلت عليك وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم لا، سهل إلا ما قد جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لي سهلا، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا».

ـ اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

ـ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

أدعية مستحبة قبل دخول الامتحان

وهناك دعاء قبل الامتحان، يستحب ترديده أيضا، وهو: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء الحفظ وعدم النسيان

وهناك دعاء الحفظ وعدم النسيان لما تم استذكاره وتذكر المعلومات، وهو: «اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

ـ اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.