دعاء للأبناء بالتوفيق ولتسهيل الامتحان والنجاح.. اللهم اشرح لي صدري

يبدا الطلاب خلال الأيام المقبلة أداء الامتحانات، وهو ما يجعل العديد منهم يبحثون على شبكة الإنترنت ومحرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح، ودعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير افضل الأدعية الخاصة بالامتحانات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب بالنجاح في الامتحانات.

دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح

ويكشف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لـ«الوطن» مجموعة من الأدعية من السنة، لتساعد الطلاب على النجاح في الامتحانات، وتشمل دعاءً لتسهيل الامتحان والنجاح، ودعاءً للأبناء بالتوفيق والنجاح، من هذه الأدعية «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح، ودعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح، «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض».

وأشار «هندي» إلى دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح يقول: «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن على الطلاب ومن يبحث عن دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح، ودعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح أن يقول: «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي، يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك».

دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح

وبين هندي، أن كل من يريد النجاح في الامتحان وكل ولي امر يريد أن يدعو لابنه، يمكنه أن يدعو: «اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي، اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، للهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم، للهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب».

دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح وتسهيل الامتحان

وواصل أن هذه الأدعية أفضل أدعية يقولها الطلاب وكل من يبحث عن دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح، و دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح، وعلى الطلاب المذاكرة جيدا، والاستعداد للامتحانات.