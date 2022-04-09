آخر أخبار كورونا فى مصر.. انخفاض أعداد الإصابات بالتزامن مع شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقرير رسمي لها للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت وزارة الصحة والسكان إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، يشهد انخفاضا كبيرا في أعداد مصابي كورونا في مصر بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، إذ سجلت الوزارة الأسبوع الماضي، 400 إصابة بمعدل يومي، ويعد هذا الرقم من الإصابات الأولى منذ بداية الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر.

أعداد كورونا في مصر

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد المتعافين من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا في مصر بلغ 442.182، مشيرة إلى دور لقاحات كورونا في المساهمة في رفع معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية، وتخفيف حدة أعراض كورونا حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وفيات كورونا في مصر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاضا في معدلات الوفيات وصل الى 45%، إذ سجلت الوزارة للأسبوع الثالث على التوالي، انخفاضا في متوسط العدد اليومي للوفيات بلغ 7 وفيات، ويعد ذلك انخفاضا كبيرا مقارنة بأعداد سكان مصر، مشيرة إلى أن وفيات كورونا في مصر للحالات الحرجة والتي لم تأخذ اللقاحات ومن أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية للتوسعات في عملية تطعيم المواطنين للوصول إلى المستهدف وهو 70% من المواطنين، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، موضحة أن الهدف من المستهدف هو الوصول إلى مناعة القطيع، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في مصر وغيره من الأمراض المعدية.