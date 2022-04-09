الصحة تطمئن المواطنين: متحور كورونا الجديد يظهر ويختفي من تلقاء نفسه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المعلومات الأولية عن متحور كورونا الجديد، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تقرير له، ما نعرفه عن التحور المؤتلف ba.1- BA.2، والمعروف اعلاميا باسم XE هو خليط من سلالتى متحور اوميكرون «بي ايه 1» و «بي ايه 2»، لافتا الى أنه يظهر التحليل الأولى أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بـ BA.2 وليس 10 أضعاف قابلية للانتشار.

متحور كورونا الجديد خليط من خليط من «بي ايه 1» و «بي ايه 2»

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خبراء الصحة العامة يقولون إن متحور كورونا الجديد «XE» شائع للغاية، وغالبا ما يظهر ويختفي من تلقاء نفسه، مشيرا الى أنه حتى الآن لا توجد مخاوف تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا المتحور، مناشدا المواطنيين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الإجترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي قدر الإمكان والبعد عن الزحام وضرورة الحصول على لقاحات كورونا.

خطورة متحور كورونا الجديد

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، بالغضافة الى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، مطمئنا المواطنين من توافر كافة أنواع اللقاحات داخل جميع مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قال إنها تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية وهى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، واحساس بالتعب والإرهاق والكسل وتعب فى العضلات والتنميل، مؤكدا هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين الحصول على المعلومات من خلال المصادر الرسمية لها وعدم الإنسياق وراء الشائعات.