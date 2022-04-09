التفاصيل الكاملة عن موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر.. هدفه خدمة الباحثين

موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر، تصدر محركات البحث بعد ساعات من إطلاقه رسميًا، إذ أطلق الموقع خلال احتفالية جامع الأزهر بالأمس، بمناسبة مرور 1082 عامًا على تأسيسه.

وخلال الاحتفالية أعلنت مشيخة الأزهر عن موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من أجل خدمة الباحثين والدارسين والجمهور، بالإضافة إلى إتاحة جهود الإمام الطيب ومسيرته كافة، موثقة بالنص والصوت والصورة، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب.

رابط موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر

ويمكن الدخول إلى موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر ومطالعته من خلال الدخول على هذا الرابط.

ويضم الموقع مجموعة أقسام، منها قسم سيرة ومسيرة، الذي يقدم السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية، بدايةً من التحاقه بمعهد إسنا الديني الأزهري وصولاً إلى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف.

كتب ومؤلفات موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر

كما يتيح موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر، أمام الرواد عدد من المؤلفات والكتب الصادرة عن شيخ الأزهر، لتكون متاحة للقراءة أمام الجمهور، والاستماع إليها، فضلًا عن أن الموقع يقدم مجموعة من المعلومات، حول شيخ الأزهر، وبعض من أقواله.

كما يتيح الموقع الجهود العملية والإنتاج العلمي للإمام الطيب، والكلمات والخطابات التي ألقاها الطيب بالمناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، وضمن أيضًا رسائل الإمام الطيب شيخ الأزهر عن تجديد الخطاب الديني ووصاياه للشباب، والأخوة الإنسانية والإرهاب والتطرف والطفل والمرأة والوحدة الوطنية، ومقولاته لأعضاء هيئة التدريس بالأزهر ووثائق الأزهر التاريخية.

الأوسمة بموقع الإمام الطيب شيخ الأزهر

بالإضافة إلى ما سبق يضم موقع الإمام الطيب شيخ الأزهر، الأوسمة والتكريمات التي حصدها شيخ الأزهر، بالإضافة إلى أبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطية واعتدال فضيلته ودوره البارز في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.