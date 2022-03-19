في الذكرى الـ 12 لتنصيبه شيخا للأزهر.. أبرز محطات الإمام الأكبر الطيب

تحل اليوم الذكرى 12 لتولي الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر مشيخة الأزهر الشريف، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي الذي رحل عن عالمنا في المملكة العربية السعودية وتم دفنه في البقيع، وهو اليوم أيضًا الذي شهد تنصيب البابا فرنسيس بابا للكنيسة الكاثوليكية، وكأنها رسالة للمتطلعين لتحقيق السلام والأخوة الإنسانية.

السيرة الذاتية للشيخ أحمد الطيب

وحسب الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، فإن الدكتور أحمد الطيب أحدث نقلة نوعية في تطوير الأزهر وأداء دوره داخليًا وخارجيًا، تعليميًا ودعويًا، وهو يمتلك سيرة ذاتية مليئة بالمحطات المهمة، تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للشيخ أحمد الطيب في السطور التالية:

- الشيخ الطيب من مواليد قریة القُرنةِ التابعة لمحافظة الأقصر في 6 ینایر عام 1946م، والتحقَ بمعهد إسنا الدینيِّ، ثم بمعهد (قنا الدینيِّ)، كما تمكن من الحصول على الليسانس في العقيدةِ والفلسفةِ من جامعةِ الأزهرِ عام 1969م.

- بدأ حياته العملية معيدًا في قسم العقيدةِ والفلسفةِ بجامعةِ الأزهرِ بعد تخرجه بأقل من شهرين، وحصل على درجةِ الماجستير عامَ 1971، ودرجةِ (الدكتوراه) عامَ 1977.

- تزخر السيرة الذاتية لشيخ الأزهر أحمد الطيب بالعديد من المحطات، فقد عَمِلَ بعددٍ من الجامعات بجانب جامعة الأزهر والتي جاءت كالتالي:

- جامعة الإمامِ محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- جامعة قطر.

- جامعة العين بالإماراتِ العربية المتحدة.

- الجامعة الإسلامية العالمية -إسلام آباد- باكستـان.

أبرز مناصب «الطيب»

- اختير مفتيا للديار المصرية عام 2002م.

- تولى رئاسة جامعة الأزهر عام 2003م، كما أنه يرأس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر منذ إنشائها عام 2007م.

- تولى منصب شيخ الأزهر عام 2010م.

- في عام 2014 ترأس بيت الزكاة والصدقات المصري منذ تأسيسه عام 2014م، وكذلك مجلس حكماء المسلمين منذ تأسيسه في العام ذاته.

وحصل الإمام الأكبر على درجة الدكتوراه الفخرية في الكثير من الجامعات تقديرا لجهوده، ومنها الدكتوراه الفخرية من جامعة الملايا بالعاصمة كوالالمبور عام 2012، والدكتوراه الفخرية من جامعة مولانا مالك إبراهيم بإندونيسيا عام 2016، ومن جامعة بني سويف عام 2016، ومن أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية في 2018، وفى العام ذاته حصل أيضا على الدكتوراه الفخرية من جامعة أوراسيا الوطنية في كازاخستان.