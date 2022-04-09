شيخ الأزهر: العالم كله يتعذب ويشقى لأنه لم يلتفت إلى معنى السلام

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن السلام من أسماء الله الحسنى، ومعنى السلامة في فعله سبحانه وتعالى، البراءة من الظلم ومظالم العبادة، فالله لا يظلم أحدا، مستشهدا بقوله تعالى «وما ربك بظلام للعبيد»، و«وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، مشددًا على ان أفعاله بريئة من هذه النقيصة، التي هي أمارة وعلامة على أفعال المخلوقين.

لفظة السلام ترتبط بحقن الدماء

وأضاف الطيب، في برنامجه «حديث الإمام الطيب»، الذي يُعرض على القناة الأولى، مع الإعلامي رضا مصطفى، أن السلام هو أكثر مروقا لأسماع المؤمنين والمسلمين عندما نقرأ القرآن، وأكثر الأسماء ورودا على السمع، لأنها ترتبط بمهمة كبيرة وهي حقن الدماء، مشددًا على أن السلام أساس لقيام هذا الكون.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن العالم في القرن الحادي والعشرين يعيش قمة التقدم، لكنه لم يلتفت إلى معنى السلام؛ لذا فإن العالم كله يشقى ويتعذب شرقا وغربا.

السلام يحاصر المسلم في كل أوقاته

وأردف، أن السلام يحاصر المسلم في كل أوقاته، فالصلاة 5 مرات في اليوم، ويتردد فيها السلام في التشهد الأول، والتشهد الثاني، والخروج من الصلاة مرتين، ثم ما كان يقوله النبي بعد ذلك «اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام، ثم بعد ذلك، تحية المسلم لمن يلقاه»، وينتظر الرد أيضا «عليكم السلام»، موضحًا أن المسلم يؤمن نفسه والناس والعباد بالسلام أكثر من 20 مرة في اليوم، إذا كان المسلم لا يصلي إلا الفروض.