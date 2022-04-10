الاختيار 3 يكشف إجرام «مفتي الدم».. صفوت حجازي بين الإعدام والمؤبد

ذكرت الحلقة الثامنة التي حملت عنوان «الحوار الوطني»، من مسلسل «الاختيار 3»، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، اسم صفوت حجازي، صاحب المقولة الشهيرة «اللي يرش الرئيس مرسي بالميه هنرشه بالدم» على حد وصفه أثناء الاعتصام الإرهابي في منطقة رابعة العدوية، والتي اعتبرها الإرهابيون فتوى صريحة لتنفيذ مخططات الجماعة الإجرامية.

وخلال السطور المقبلة، نستعرض بعض المعلومات عنه، والأحكام القضائية التي صدرت ضده في العديد من القضايا، منها الإعدام.

معلومات عن صفوت حجازي

ولد صفوت حجازي في 11 أبريل 1963، مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بدأ في مزاولة نشاطه الدعوي فور عودته، وبدأ في إلقاء الدروس والسلاسل بأكثر من مسجد، وانتقل إلى تقديم بعض الحلقات في القنوات الفضائية.

وفي 21 أغسطس عام 2013، ألقت قوات الأمن بمطروح القبض عليه، ودخل في سلسلة من المحاكمات:

كل من ضمنها قضية اقتحام الحدود الشرقية، وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2015، على صفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم «اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، لكن في 11 نوفمبر 2016، ألغت محكمة النقض، الأحكام وإعادة المحاكمة، لتعود محكمة جنايات القاهرة، وتقر ببراءة حجازي، في 7 سبتمبر 2019.

وفي 8 سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإعدام صفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء، أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بعد طعن حجازي، الذي رفضته المحكمة، في فبراير 2019.

التخابر مع حركة حماس

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو من عام 2015، بالسجن المؤبد، بتهمة التخابر مع حركة حماس، لكن نيابة محكمة النقض أوصت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة وذلك بعد قبول الطعن المقدم من المتهمين، وفي 11 سبتمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة صفوت حجازي، مما نُسب إليه من تهم.

وفي سبتمبر 2020، قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»، التي تتعلق بأعمال عنف شهدتها محافظة بورسعيد، في شهر أغسطس عام 2013، إبان الإطاحة بحكم المعزول محمد مرسي، وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض المصرية، أحكاما بالإعدام بحق صفوت حجازي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين ضمن قضية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.