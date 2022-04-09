مسلسل الاختيار 3 حلقة 8 يكشف تورط صفوت حجازي في تهريب الأسلحة  

كشف مسلسل الاختيار 3 حلقة 8 كواليس جديدة عما فعلته جماعة الإخوان وقياداتهم، ومحاولتهم تدمير البلاد، وسلط مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 الضوء على تورط القيادي الإخواني صفوت حجازي في تهريب الأسلحة.

تورط صفوت حجازي في تهريب أسلحة لداخل مصر

وجاء في أحداث مسلسل الاختيار 3 حلقة 8، نجاح جهاز المخابرات العامة، في رصد تورط القيادي الإخواني صفوت حجازي في عملية تهريب أسلحة لداخل مصر، حيث كان جهاز المخابرات العامة يتابعها منذ تولي جماعة الإخوان المسلمين السلطة.

التنسيق بين الإخوان والسلفيين ضمن أحداث الاختيار 3

وكشفت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3، عن اجتماع لجماعة الإخوان المسلمين بحضور المرشد العام للجماعة وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، وظهر محمد بديع، وهو يقول إنه يجب التنسيق مع السلفيين من أجل الدفاع عن الشرعية.

وخلال اللقاء الذي عرضه مسلسل الاختيار 3 في الحلقة 8، قال خيرت الشاطر لمحمد البلتاجي، خلال اجتماع داخل مكتبه، إن جماعة الإخوان قادرة على الدفاع عن السلطة، دون الجيش والشرطة، متابعا: «لن نتحرك دون الوصول إلى نتائج ترضي جماعة الإخوان، وما يحدث بالاتحادية نقطة من بحر».

الظهور الأول لعنصر نسائي ضمن عناصر جهاز المخابرات العامة

كما شهدت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 أول ظهور لعنصر نسائي ضمن عناصر جهاز المخابرات العامة، خلال رصد أحد مخططات الجماعة الإرهابية لتهريب شحنات من الأسلحة لمصر، كما كشفت عن استعانة جماعة الإخوان الإرهابية بعناصر خارجية من أجل العمل على تشكيل ميليشيات مسلحة بهدف الحفاظ على حكم الجماعة.