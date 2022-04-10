دار الإفتاء توضح طريقة أداء صلاة التسابيح.. 10 نقاط

صلاة التسابيح وطريقة أدائها والأذكار التي تقال خلالها، من الموضوعات التي نشرت عنها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، وذلك في 10 نقاط، نستعرضها في التقرير التالي.

طريقة أداء صلاة التسابيح

1- تصلى صلاة التسابيح 4 ركعات «بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.

2- في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها».

3- بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

الركوع والسجود في صلاة التسابيح

4- تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

5- ترفع رأسك من الركوع قائلًا: «سمع الله لمن حمده... »، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

6- تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

7- ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

8- تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

9- ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

10- تفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح، تقبل الله منا ومنكم.