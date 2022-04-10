ماعت: نسعى لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين في التوعية بحقوق المرأة

أعلن مركز ماعت للتدريب، عن فتح باب التقديم للدورة التدريبية الأولى المتخصصة حول «المناصرة الدولية لحقوق المرأة»، حيث يهدف التدريب إلى تقديم الدعم للمنظمات النسوية المهتمة بتعزيز وحماية حقوق المرأة من أجل رفع وعيهم بأدوات المناصرة الدولية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة أن تستخدمها.

مسؤولية المجتمع المدني

يأتي ذلك انطلاقا من مسؤولية المجتمع المدني في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، كذلك الدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان، من خلال المساهمة في تبادل المعلومات حول الآليات الدولية، وأدوات المناصرة الفعالة على الصعيد الدولي لحماية تلك الفئات، تنظم مؤسسة ماعت عدد من الدورات التدريبية في هذه المجالات ذات الصلة.

تدريب الصحفيين والإعلاميين

يشمل التدريب أيضا رفع وعي الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج، وتعزيز قدرتهم على القيام بدورهم في تكوين الرأي العام والتوعية بحقوق المراة، وإكسابهم الخبرة اللازمة بالأبعاد الدولية والإقليمية لقضايا المرأة، وتأهيلهم للقيام بتغطية فعالة للأنشطة المحلية، الإقليمية والدولية ذات الصلة.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يتناول التدريب الطرق الفعالة للتعاون مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «لجنة سيداو»، وكيفية التواصل والتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلي سبل التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل لمناصرة حقوق المرأة.

يذكر أن مؤسسة ماعت من مؤسسات المجتمع المدني، حاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، فهي عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي.

المؤسسة هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.