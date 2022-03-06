«ماعت» تطلق التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة

أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إطلاق التحالف العالمي؛ للحد من انتشار الأسلحة بالطرق غير الشرعية، مشيرة إلى أن التحالف يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصين في قضايا نزع السلاح.

الحد من انتشار الأسلحة

وذكرت مؤسسة ماعت، في بيان، أن التحالف الجديد سيلتزم باستخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية والحلول غير النمطية للحد من انتشار الأسلحة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد العديد من النزاعات.

وأضافت المؤسسة، أنه نظرًا للمخاطرة الكبيرة المتمثلة في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد التحالف أول تجمع لمنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط، يعمل على الحشد والترويج إلى عالمية معاهدة تجارة الأسلحة بشكل خاص، وعالمية اتفاقيات الأسلحة بشكل عام وإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول قضايا نزع السلاح.

إنتاج 12 مليار رصاصة كل عام

أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أكد أن الهدف الرئيسي للتحالف، الحد من انتشار الأسلحة بالطرق غير الشرعية على مستوى العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد العديد من النزاعات، لافتًا إلى أن يكون المنصة الأولى التي تجمع كل الفئات من مختلف التخصصات تحت مظلة المجتمع المدني للعمل والمناصرة على قضايا انتشار الأسلحة.

وأضاف رئيس المؤسسة، أن تأسيس التحالف يأتي في الوقت الذي يتم إنتاج 12 مليار رصاصة كل عام؛ أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين.